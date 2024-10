NVE må bli mer presise

Debattinnlegg: Jonas Kristiansen Nøland, førsteamanuensis, Institutt for elektrisk energi, NTNU; Martin Hjelmeland, postdoktor, Institutt for elektrisk energi, NTNU; Sindre Lorentzen, førsteamanuensis, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Magnus Buvik, fungerende seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), svarte oss i Finansavisen den 23. oktober . Han hevder her at de ikke misforstår sine tall for LCOE (Levelized Cost of Electricity) da de har skrevet utfyllende om tallenes begrensninger på sin egen hjemmeside.

Jonas Kristiansen Nøland (f.v.), Martin Hjelmeland og Sindre Lorentzen. Foto: NTNU/UiS

Her skriver de likevel at «Estimatene for energikostnader gjør det mulig å sammenligne ulike teknologier, under visse forutsetninger og med noen forenklinger».

Denne formuleringen sier egentlig det samme som det vi arresterte Buvik for i vårt forrige innlegg: «Formålet med LCOE er å kunne sammenligne teknologier på tvers». Noe vi forklarte utfyllende at ikke er formålet med LCOE.

Det er altså ikke bare Buvik selv som nører opp under en misforståelse av LCOE, men også NVEs egen hjemmeside. Dessuten er ikke verdijustering av kostnadene nok til å gjøre LCOE-tallene sammenlignbare på tvers.

Det er ingen tvil om at Buvik selv forstår begrensningene til sine LCOE-tall. Derfor er det synd at de ordlegger seg på en upresis måte som ikke reflekterer deres egen forståelse. Dette fører til at de gir tilslutning til en feilaktig måte å sammenligne energiteknologier på.

Intetsigende LCOE-baserte sammenligninger florerer fortsatt i energidebatten i dag. At NVE, med sin solide fagkunnskap, gir sin tilslutning til LCOE som et verktøy for sammenligning av energiteknologier, er derfor uheldig.

