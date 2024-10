– Aker BP fortsetter å generere verdi gjennom svært god drift, strategiske investeringer i lønnsom vekst og disiplinert finansiell styring. Vi forblir forpliktet til å levere verdi til aksjonærene via konsistente utbytter og langsiktig vekst, oppsummerer konsernsjef Karl Johnny Hersvik.

Aker BP har en rekke store prosjektutbygginger foran seg, blant annet Yggdrasil, Valhall og Skarv, som skal bringe produksjonen opp til 525.000 fat per dag i 2028.

Aksjekursen i Aker BP har vært svak i år, delvis på grunn av frykt for at store investeringer gjør selskapet sårbare for lavere oljepriser, som igjen kan påvirke utbytteplanene.

– Prosjektene våre utvikler seg bra, forsikrer Hersvik i rapporten.

Solid rapport

– Det var veldig bra. De har lavere operasjonelle kostnader og jekker ned kostnadsanslagene til 6,5 dollar per fat for året. Det er ekstremt lavt. Johan Sverdrup er bunnsolid og tikker som en klokke. Det har vært litt rykter om trøbbel på Yggdrasil, men det avviser de. Det er et sterkt kvartal som vanlig. Norges beste oljeselskap, sier ABG-analytiker John Olaisen. Han har en kjøpsanbefaling og kursmål 300 kroner på aksjen.

HYLLER AKER BP: ABG-analytiker John Olaisen- Foto: Iván Kverme

Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets er ikke like euforisk.

– Rapporten var helt grei, og ikke like rett frem som Aker BP pleier å være. Produksjonskostnadene var lavere enn ventet, men avskrivninger var høyere. Det viktigste er som alltid kontantstrømmen, som var omtrent som ventet justert for arbeidskapital. Justerer man ikke for arbeidskapital, var det veldig bra, sier han, og fortsetter:

– Om markedet forstår avvikene i regnskapet, så er ikke dette en rapport som er egnet til å gi store kursutslag. Det var en marginalt positiv rapport, sier Sveen-Nilsen.