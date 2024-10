Medier: Aker Horizons-datter jakter kjøpere

Aker Horizons-datterselskapet Mainstream Renewable Power har hatt store utfordringer i Chile. Nå hevder to chilenske medier, bransjemagasinet Redimin og avisen La Tercera, at Mainstream leter etter en kjøper til virksomheten i landet.

Ifølge Redimin, som viser til kilder, ble den brasilianske investeringsbanken BTG Pactual hentet inn for å finne kjøpere allerede i sommer. Kildene mener å vite at de første budene på selskapet vil komme inn neste måned.

I fjor måtte Mainstream gjennom en større restrukturering etter å ha havnet i mislighold med långivere. Det endte med opprydding av kapitalstrukturen, reforhandling av gjeld og innskudd av ny kapital.

Ville hente penger

I mai skrev bransjenettstedet PeakLoad at Mainstream utforsket mulighetene for å gjøre to kapitalinnhentinger med henholdsvis Citi og Rothschild & Co. som rådgivere.

Citi skulle stå bak en kapitalinnhenting i toppselskapet, mens Rothschild ble nevnt som ansvarlig for en finansieringsrunde for Mainstreams prosjekter i Sør-Afrika.

Citi og Rothschild har tidligere vært rådgivere for Mainstream i oppkjøp og fusjoner. Citi var rådgiver for Mainstream og partneren Actis i Sør-Afrika da vindprosjektet Lekela ble solgt til Infitity Power i mars i fjor, mens Rothschild var finansiell rådgiver for Mainstream da Aker Horizons kjøpte selskapet i 2021.

Problemer med kraftnettet

Finansavisen har flere ganger tidligere beskrevet Mainstreams problemer i Chile. På tidspunktet Aker Horizons kom inn som eiere hadde Mainstream kontrakter for å bygge 1,4 gigawatt (GW) med sol- og vindprosjekter i Andes-regionen i Chile, men i ettertid har problemene tårnet seg opp.

Kraftleverandører har vedvarende problemer på grunn av prisforskjeller i leveranse og uttak til strømnettet. Mainstream har bygget kraftverk i visse strømsoner, og tegnet kraftkjøpsavtaler med kunder i andre strømsoner i landet. Avtalene fungerer slik at Mainstream i praksis kjøper inn kraft i spotmarkedet som skal leveres til kunden i deres prissone, hvorpå strømmen selges i spotmarkedet der de selv har produksjonskapasitet.

Dette fungerer greit så lenge det er tilstrekkelig overføringskapasitet i de to sonene, så prisen blir omtrent den samme. Problemet er at det er blitt bygget ut mer sol- og vindkraft enn forventet i sonene der Mainstream har sine anlegg, og det har tatt lengre tid å bygge ut overføringskapasitet, slik at forskjellen i pris mellom sonene blir stor. I praksis selger Mainstream billig strøm der de produserer, og kjøper dyrt i andre soner.