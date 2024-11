DNB Markets-analytiker Steffen Evjen mener BlueNords resultater for tredje kvartal var omtrent som forventet, med et EBITDA-resultat på 85 millioner dollar, noe under både DNBs estimat på 89 millioner dollar og konsensus på 92 millioner dollar. Differansen skyldtes i hovedsak en differanse på 1.200 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Analysefakta Aksje: BlueNord

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 610 (580)

Evjen fremhever videre at utforskingsbrønnen HEMJ-1X kan forlenge produksjonsplatået ved Tyra-anlegget, som planlegges å starte opp igjen i andre halvdel av november med økende produksjon gjennom desember.

Evjen gjentar sin kjøpsanbefaling på BlueNord, og oppjusterer kursmålet fra 580 til 610 kroner, inkludert en verdsettelse av HEMJ-brønnen tilsvarende 30 kroner pr. aksje. Han ser også potensial for utbytteutbetaling tidlig neste år, forutsatt at Tyra når full kapasitet innen utgangen av 2024.

DNB Markets forventer en fri kontantstrøm på rundt 800 millioner dollar i perioden 2025-2026, tilsvarende om lag 50 prosent av BlueNords markedsverdi, som understøtter selskapets sterke utbyttepotensial.

Torsdag omsettes aksjen for 538 kroner, ned 1,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.