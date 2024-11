Aker Horizons' netto sysselsatte kapital falt med 1 milliard til 6,1 milliarder i tredje kvartal, preget av trøbbel i datterselskapet Mainstream. Mainstream har kraftproduksjon i Chile, hovedsakelig i Andes-regionen som utgjør størstedelen av eiendelene med 1,3 milliarder euro, eller rundt 16 milliarder kroner.

Nå tas det en nedskrivning i Aker Horizons på 134 millioner euro, eller rundt 1,6 milliarder kroner, knyttet til virksomheten i det søramerikanske landet.

Nedskrivningen gjøres på grunn av det selskapet beskriver som et fornyet syn på markedssituasjonen der, og nye vurderinger knyttet til underliggende verdier av eiendeler og investeringer.

Resultatet for Mainstream endte med et tap på 176 millioner euro, mot et tap på 65 millioner samme periode i fjor. Det innebærer et tap på over 2 milliarder kroner, hvor altså Aker Horizons sin andel utgjør 1,1 milliard.

I fjor måtte Mainstream gjennom en større restrukturering etter å ha havnet i mislighold med långivere. Det endte med opprydding av kapitalstrukturen, reforhandling av gjeld og innskudd av ny kapital. I tredje kvartal var finanskostnadene i selskapet på 31 millioner euro.

Vrir seg vekk fra Chile

Onsdag ble det meldt om at det er blitt hentet inn en investeringsbank for å finne en kjøper til selskapet.

Nå melder Aker Horizons at Mainstream skal fokusere på kjernemarkeder i Sør-Afrika, Australia og Filippinene fremover. Med andre ord nevnes ikke Chile som et fokusområde.

– Dette vil gjøre at Mainstream kan få fortgang på utviklingsprosjektene sine, sier den ferske Aker Horizons-sjefen Lars Sperre, som tok over for Kristian Røkke i midten av september.

Trøbbel på nettet

I Chile sliter kraftleverandører på grunn av prisforskjeller i leveranse og uttak til strømnettet. Mainstream har bygget kraftverk i visse strømsoner, og tegnet kraftkjøpsavtaler med kunder i andre strømsoner i landet. Avtalene fungerer slik at Mainstream i praksis kjøper inn kraft i spotmarkedet som skal leveres til kunden i deres prissone, hvorpå strømmen selges i spotmarkedet der de selv har produksjonskapasitet.

Dette fungerer greit så lenge det er tilstrekkelig overføringskapasitet i de to sonene, så prisen blir omtrent den samme. Problemet er at det er blitt bygget ut mer sol- og vindkraft enn forventet i sonene der Mainstream har sine anlegg, og det har tatt lengre tid å bygge ut overføringskapasitet, slik at forskjellen i pris mellom sonene blir stor. I praksis selger Mainstream billig strøm der de produserer, og kjøper dyrt i andre soner.