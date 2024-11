I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo at hun er fornøyd med Scatecs skjerpede investeringsstrategi frem mot 2027, som fokuserer mer på kjerneområder og redusering av gjeld. I tredje kvartal rapporterte selskapet et EBITDA-resultat på 1,52 milliarder kroner, i tråd med meglerhusets estimater og fire prosent over konsensus, hovedsakelig drevet av sterk operasjonell ytelse på Filippinene.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 86 (80)

DNB Markets gjentar sin holdanbefaling på aksjen, samtidig som analytikeren hever kursmålet fra 80 til 86 kroner etter nye estimatjusteringer.

Nordea

Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård er også godt fornøyd med Scatecs oppdaterte strategi, med økt fokus på solkraft og batterier i Sør-Afrika, Brasil og Egypt, noe han tror vil kunne gi høy aksjonæravkastning de kommende årene. Nygård beskriver risk/reward-forholdet som svært attraktivt, og minner om at selskapets ordrebok har utviklet seg bedre enn forventet.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: Nordea

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 106 (110)

På grunn den siste tids renteøkninger reduserer Nordea sitt kursmål fra 110 til 106 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes. Mandag omsettes aksjen for 86,20 kroner, opp 4,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.