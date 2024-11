Pumper hydrogenpenger inn i skipsfart

For ett år siden varslet Enova en kraftig satsning på hydrogen og ammoniakk som drivstoff i maritim sektor. I dag annonserer Enova at fem prosjekter for hydrogenproduksjon får støtte, med et totalbeløp på 777 millioner kroner.

Disse prosjektene får støtte Hydrogenanlegg i Slagentangen i Vestfold: GreenH i samarbeid med Grieg Edge og Esso Norge. Støttebeløp: 144,11 millioner norske kroner.

Hydrogenanlegg i Egersund i Rogaland: Kaupanes Hydrogen, eid av Hydrogen Solutions, Dalane Energi og Eigersund Næring og Havn. Støttebeløp: 206 millioner norske kroner.

Hydrogenanlegg i Florø i Vestland: HyFuel, eid av Hydrogen Solutions, Fjord Base og Sogn og Fjordane Energi. Støttebeløp: 180 millioner norske kroner.

Hydrogenanlegg i Kristiansund i Møre og Romsdal: GreenH. Støttebeløp: 118, 66 millioner norske kroner.

Hydrogenanlegg i Bodø i Nordland: GreenH . Støttebeløp: 128,65 millioner norske kroner. Kilde: Enova

5,5 prosent av nasjonale utslipp

Prosjektene gir en samlet produksjonskapasitet på 120 MW, som tilsvarer ca. 40 tonn hydrogen per dag. Samlet vil prosjektene som har fått støtte under Enovas satsing, nå og i 2022, bidra til en utslippsreduksjon på 200.000 tonn CO2 per år. Det tilsvarer 5,5 prosent av de nasjonale utslippene fra sjøfart og fiske på 3,66 millioner tonn CO2 per år, ifølge SSB-tall fra 2022.

– Lykkes vi med disse første prosjektene og utslippskuttene, har vi banet vei for vesentlige utslippskutt fremover, sier Sigmund Størset, målansvarlig for hydrogen i Enova, i en pressemelding.

Utslippsreduksjonen forutsetter at det investeres i tilsvarende antall fartøy, for å kunne ta i bruk hydrogenet.

Infrastruktur for ammoniakk

Enova har varslet at det vil komme et tilsvarende program for støtte til bunkringsanlegg for ammoniakk til skipsfarten langs kysten.

Målet med Enovas støtte er å etablere den første fungerende verdikjeden for hydrogen i Norge, som et springbrett for videre utvikling, heter det i en pressemelding. På sikt skal hydrogen bli et mer tilgjengelig og bærekraftig drivstoff.

Prosjektene som får støtte vil bli del av et nettverk av hydrogenprodusenter langs den norske kystlinjen, fra Slagentangen i sørøst til Bodø i nord.

Prosjektet har fått navnet «Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027». Målet er å levere hydrogen til markedet innen tre år. Her skal det sikres støtte til produksjon av hydrogen fra fornybar kraftproduksjon, ment som drivstoff til maritim sektor. Støtten er på inntil 80 prosent av samlede investeringskostnader og maksimalt 500 millioner kroner per prosjekt i konkurranseområde Sør-Norge, og opptil 320 millioner kroner per prosjekt i områdene Midt-Norge og Nord-Norge.