Borr Drilling falt 4,4 prosent på Oslo Børs torsdag etter at selskapet la frem sin rapport for tredje kvartal, og aksjen fortsetter ned ytterligere 2,5 prosent fredag.

Torsdag kveld kuttet DNB Markets sitt kursmål på aksjen med over 30 prosent, fra 95 til 65 kroner. Kjøpsanbefalingen opprettholdes imidlertid.

«Usikkerheten i jackup-markedet har økt, noe som har resultert i høyere volatilitet og mer inaktiv tid for jackup-er. Selv om selskapet nyter godt av god kontraktsdekning, eksponering mot fjærntliggende regioner og kommersiell disiplin, vil selskapet etter hvert bli påvirket av markedsutfordringene,» skriver meglerhuset i en oppdatering.

Usikkerheten knytter seg først og fremst til risikoen for flere suspensjoner fra Saudi Aramco og forstyrrelser i etterspørselen i Mexico.

DNB Markets har kuttet EBITDA-estimatene på riggselskapet og ligger ifølge seg selv 6-12 prosent lavere enn konsensus. Med de nye estimatene kommer meglerhuset frem til at Borr Drilling handles til en EV/EBITDA på 4,9-5,0, og en implisitt pris pr. jackup-rigg på rundt 125 millioner dollar.

Borr Drilling-aksjen handles nå til 44,40 kroner, og den har dermed falt 26 prosent den seneste måneden. Det betyr likevel at DNB Markets fortsatt ser en oppside på rundt 50 prosent for aksjen.

For de 11 analytikerne som har dekning på Borr Drilling, er det gjennomsnittlige kursmålet 71,22 kroner, noe som tilsvarer en oppside på 60 prosent.

Les også Reduserer utbyttet – kjøper tilbake aksjer Borr Drilling betaler lavere utbytte enn i de to foregående kvartalene, men kjøper tilbake aksjer i stedet. Konsernsjefen mener markedet er mer usikkert.

Risiko for kontraktsutsettelser

I torsdagens kvartalsoppdatering kunne Borr Drilling vise til inntekter på 242 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 116 millioner. Det var ned fra henholdsvis 272 og 136 millioner dollar i andre kvartal i år.

Selskapet kuttet utbyttet fra 10 cent pr. aksje i andre kvartal til 2 cent i tredje kvartal, men vil kjøpe tilbake egne aksjer for til sammen 20 millioner slik at totalavkastningen for aksjonærene blir den samme i de to kvartalene.

I kvartalsrapporten pekte konsernsjef Patrick Schorn i Borr Drilling på en risiko for kontraktsutsettelser og mer ledig tid mellom riggkontrakter i tiden fremover. Årsaken er mer forsiktige kunder som følge av bekymringer for at oljetilbudet vil overstige etterspørselen på kort sikt.

For 2024 som helhet venter derfor selskapet at EBITDA vil havne i den nedre enden av guidingen på mellom 500 og 550 millioner dollar, noe selskapet også annonserte i sin foreløpige oppdatering 25. oktober.