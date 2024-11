DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard har i en ny analyse gjentatt salgsanbefalingen for Elmera Group, men justert opp kursmålet fra 21 til 24 kroner som følge av oppjusterte estimater.

Aksjen handles fredag formiddag opp rundt 4 prosent til 37,50 kroner.

I analysen peker Westgaard på at Elmeras tredjekvartalstall kom inn bedre enn ventet, men at verdsettingen av aksjen fortsatt virker for høy.

Analysefakta Aksje: Elmera Group Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Selg (selg) Kursmål: 24 (21)

Elmera rapporterte om netto inntekter på 368 millioner kroner i tredje kvartal, mot konsensus på 388 millioner og DNB Markets' forventning på 351 millioner. Det justerte ordinære driftsresultatet på 79 millioner kroner var dessuten over DNB Markets-estimatet på 49 millioner.

Driftsresultatet for forretningsområdene Consumer og Business kom også inn sterkere enn det DNB Markets hadde forventet, mens New Growth Initiatives (NGI) skuffet med et justert driftsresultat på 4 millioner kroner, mot meglerhusets forventning på 7 millioner.

Elmeras nettoresultat i tredje kvartal var på 6 millioner kroner, høyere enn både DNB Markets' estimat på minus 5 millioner og konsensus på minus 1 million.

Strømselskapet har gjentatt sin tidligere guiding for 2024–2025, til tross for de sterke tredjekvartalstallene. Selskapets forventning er et justert ordinært driftsresultat på cirka 550–600 millioner kroner, noe DNB Markets vurderer som oppnåelig. Westgaard poengterer at nedre ende i intervallet impliserer en nedgang på 14 prosent år-over-år i fjerde kvartal.

Han bemerker videre at Elmera-aksjen handles til en pris/fortjeneste på 13 ganger estimert 2025-inntjening, noe som er på linje med nordiske konkurrenter. Likevel mener han at aksjen burde handles med en rabatt grunnet svakere inntjeningsvekst og usikkerhet rundt marginenes bærekraft i forbrukersegmentet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.