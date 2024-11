Torsdag presenterte Hexagon Composites sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på nesten 18 prosent. Selskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på rekordhøye 184 millioner kroner i kvartalet, mot 120 millioner kroner i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet et EBITDA-resultat på 162 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet.

Tallene blir godt mottatt i markedet, og DNB Markets, SEB og Danske Bank er nå ute med nye analyser hvor kursmålet heves, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

DNB Markets

EBITDA-resultatet var åtte prosent over DNBs estimat og 13 prosent over konsensus, drevet av sterke marginer og en kostnadsskalerbarhet som var bedre enn forventet. DNB Markets-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo øker EBITDA-estimatene for 2024-2026 med 10-12 prosent da den sterke marginutviklingen ser ut til å vedvare, samtidig som hun jekker opp kursmålet fra 50 til 54 kroner.

Analysefakta Aksje: Hexagon Composites

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 54 (50)

SEB

SEB-analytiker Anders Rosenlund registrerer at Hexagon Composites har nådd sitt mål om en driftsresultatmargin på femten prosent, noe som har resultert i en oppjustering av estimatene. I likhet med DNB Markets løfter han kursmålet fra 50 til 54 kroner.

«Vi er godt fornøyd med den nylig annonserte bestillingen fra over 30 lastebilflåter på drivstoffsystemer til Cummins' X15N naturgassmotor. Pilotordrer bør etter hvert følges av større volumordrer. Vi forventer at slike ordre vil være en drivkraft for videre oppjusteringer av prognosene og oppgang i aksjekursen», skriver Rosenlund i sin analyse.

Aksje: Hexagon Composites

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 54 (50)

Danske Bank

Danske Bank-analytiker Elliot Jones er såpass fornøyd med kvartalspresentasjonen at han øker kursmålet fra 50 til 60 kroner. Ledelsens oppgraderte EBITDA-guiding og en solid balanse gjør investeringscaset attraktivt, ifølge Jones. Han beskriver en driftsmargin som var fire prosentpoeng over forventningene som et positivt signal for fremtidig marginutvikling.

Analysefakta Aksje: Hexagon Composites

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 60 (50)

Fredag omsettes Hexagon Composite-aksjen for 47,65 kroner, ned 1,9 prosent.