Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets skriver i en analyse at Odfjell Technology står overfor økt risiko for utsatte eller ikke-fornyede kontrakter innen segmentet for brønntjenester. Dette har ført til en nedjustering av estimatene for driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) med 13 til 14 prosent for 2025–2026, hvilket plasserer estimatet om lag 20 prosent under konsensus.

Aksjen handles på en forventet fri kontantstrømavkastning på om lag 17 prosent for 2025, noe som ifølge Karlsen begrenser nedsidepotensialet, selv om han ser få klare katalysatorer for aksjen fremover.

Han gjentar kjøpsanbefalingen for aksjen, men nedjusterer kursmålet fra 80 til 70 kroner.

Analysefakta Aksje: Odfjell Technology Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 70 (80)

I tredje kvartal var ebitda 8 prosent under konsensus og 7 prosent under DNB Markets estimat, hovedsakelig grunnet svakere resultater innen brønntjenester og prosjekt- og ingeniørtjenester.

Fri kontantstrøm ble påvirket av økte investeringer i nytt utstyr og arbeidskapital. Likevel har selskapet økt det kvartalsvise utbyttet til 1,5 kroner pr. aksje, tilsvarende en årlig utbytteavkastning på rundt 13 prosent.

Karlsen ser ingen klare katalysatorer fremover, og selskapet indikerer lavere vekstforventninger for 2025.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.