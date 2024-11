Russland vurderer kjempefusjon i olje

Russiske tjenestemenn og direktører har ifølge Wall Street Journal (WSJ) gjennomført samtaler om å slå sammen landets største oljeprodusenter til et selskap. Det skriver Bloomberg.

Én av de mulige planene dreier seg om at statsbackede Rosneft tar over både Gazprom og Lukoil, ifølge kilder med kjennskap til saken. Kildene sier videre at samtalene har gått over noen måneder, men at det er ingen garantier for at de vil resultere i en fusjon.

Én talsperson fra Rosneft sier ifølge WSJ at påstandene er feil, gitt informasjonen han sitter på, og mener det kan dreie seg om et ønske om å skape markedsfordeler for konkurrenter.

Ifølge en talsperson fra Lukoil er hverken selskapet eller aksjonærer involvert i fusjonsforhandlinger, mens Gazprom har ikke villet kommentere påstandene.

Bloomberg skriver videre at dersom selskapene skulle slå seg sammen, så ville det skapt verdens nest største oljeprodusent, etter Saudi Aramco.