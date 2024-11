– Jeg vil takke selskapene for en god, konstruktiv prosess og avtaler som jeg mener alle parter er tjent med. Jeg er særlig fornøyd med å ha funnet løsninger som avklarer at det blir et helstatlig eierskap for det store og viktige Gassled-systemet, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Det er et omfattende gasstransportsystem på kontinentalsokkelen og staten har hjemfall ved konsesjonstidens utløp.

Etter ønske fra eierne har staten tilbudt seg å overta eierskapet for infrastrukturen før konsesjonstidens utløp. Avtalene som er inngått betyr at staten overtar eierandelene med økonomisk virkning fra 1. januar 2024. Samlet vederlag er på om lag 18,1 milliarder kroner.

– Prisen er for lav

North Sea Infrastructure og M Vest Energy har ikke akseptert statens tilbud, for henholdsvis Nyhamna og Polarled.

– Vi har takket nei pr. nå, men vi er også tydelige på at vi ønsker å være positivt innstilt til en videre konstruktiv dialog. Vi synes prisen er for lav, sier adm. direktør Jonny Hesthammer i M Vest Energy.

VIL HA MER: Jonny Hesthammer mener prisen er for lav. Foto: Thomas Bjørnflaten

Trond Mohn er storeier i Bergen-baserte M Vest Energy. I 2020 kjøpte selskapet 5 prosent eierandel i gassrørledningen Polarled.

– Det som er litt spesielt her er at vi sitter med bare 5 prosent eierandel i Polarled - vi har ingenting annet av infrastruktur. Mens de andre ser på totaliteten med tanke på hva slags eierskap de sitter med i forskjellige ting, blir vi veldig isolert og ser kun på Polarled. Når vi gjør våre betraktninger rundt Polarled og ser på fremtidige muligheter, så ligger vår prisvurdering høyere.

Mål om helhetlig eierskap

For Polared utløper lisensperioden i 2041, mens store deler av Gassled-tillatelsene, herunder eksportrørene til kontinentet, har konsesjonstid som utløper i 2028.

Departementet understreker at et helhetlig eierskap for Gassled, Nyhamna og Polarled ligger fast.

«For infrastrukturen knyttet til andelene til eierselskaper som ikke har akseptert tilbudet tar staten sikte på å overta slike anlegg når konsesjonstiden utløper eller ev. gjennom en avtale før dette», heter det.

Norske Shell, CapeOmega, ConocoPhillips Skandinavia, Equinor Energy, Hav Energy NCS Gas, ORLEN Upstream Norway og Silex Gas Norway har godtatt budet.