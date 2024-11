Tyske havner nektes russisk naturgass

EU-landene tar nok et grep mot importen av flytende naturgass fra Russland (LNG), som fortsatt får strømme inn i Europa.

Det var så sent som tidlig på sommeren i år – nesten to og et halvt år etter krigen i Ukraina brøt ut – at EU kom med sine første sanksjoner rettet mot russisk LNG. Da forbød unionen omlasting og videresalg i europeiske havner.

Det er ikke bare på unionsnivå at det skjer ting. I et brev datert den 6. november instruerte Tysklands departement for økonomi og klima Deutsche Energy Teminal (DET), som er statens heleide operatør av det tyske mottakspunktet for LNG, om å ikke ta imot gassfrakt fra Russland, ifølge Financial Times.

Instruksjonen kom etter at DET informerte departementet om at LNG-terminalen i Brunsbüttel skulle motta russisk last.

Departementets instruksjon varer frem ny beskjed blir gitt, og ble begrunnet med beskyttelse av Tysklands nasjonale interesser. De tyske LNG-terminalene skal fortsette å avvise russiske leveranser inntil videre.

Brevet kom etter at departementet ble gjort klar over planer om å ta mot LNG fra russiske skip. Departementet ville ikke kommentere brevet konkret, men sa til FT at «i prinsippet er det korrekt at Tyskland ikke importerer russisk gass, og departementet er tydelig på at dette ikke må skje via tyske LNG-terminaler».

Russland tar europeiske markedsandeler

Hvor stor andel av russisk LNG-eksport som går til Europa har vært stabil siden krigens start. I 2022 og 2023 gikk henholdsvis 68 og 69 prosent til Europa. Ved utgangen av oktober i år var andelen for 2024 på 68 prosent til Europa, ifølge S&P Global.

I samme periode økte den russiske eksporten fra 17,96 millioner metriske tonn (mt) i 2022 og 17,53 millioner mt i 2023, til 19,05 millioner mt ved utgangen av oktober i år.