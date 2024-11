– Vi fant alltid nye måter å more oss på. Vi kakket hønsene i hodet med en pinne, for da besvimte de, eller begynte å hoppe rundt. Det som egentlig skjedde, var at vi brakk nakken på dem. Da far oppdaget det, fikk vi juling med den samme pinnen vi hadde brukt til å slå hønene med. Da lærte vi at vi bare måtte begynne å gråte med en gang, for da sluttet far å slå. Far sa alltid: “Hadde jeg visst hvor vondt det gjorde, skulle du fått mye mer bank.” Jeg er enig med ham. Vi hadde respekt for de eldre og gjorde alltid som far sa, men så snart de voksne snudde ryggen til, var det fri dressur, humrer Kyllingstad.