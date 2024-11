Ny Trøim-rigg suspendert

Tidligere i år fikk Borr Drilling suspendert den oppjekkbare boreriggen «Arabia 1» fra boring i Saudi-Arabia.

Nå har selskapet fått et nytt suspensjonsvarsel.

Denne gangen gjelder det riggen «Arabia II». Ifølge en børsmelding fra selskapet tirsdag kveld vil riggen få en midlertidig suspensjon på inntil 12 måneder. Startdatoen for suspensjonen er ennå ikke bekreftet av kunden.

Etter dette vil Borr Drilling fortsatt ha én rigg i operasjon i Saudi-Arabia.

Dette er den tredje runden med suspensjoner av oppjekkbare borerigger (jack-ups) i Saudi-Arabia, og flere riggselskaper er blitt rammet av suspensjonene. Oslo Børs-noterte Shelf Drilling har fått suspendert til sammen fem rigger i år, og totalt er det nå over 30 rigger som har mistet jobbene sine i landet.

Suspensjonene har skapt stor usikkerhet i markedet for oppjekkbare rigger, noe som naturlig nok har smittet over på investorene, som har sendt aksjene ned.

– Risiko

For halvannen uke siden la Borr Drilling frem sine resultater for tredje kvartal.

Der ble utbyttet kraftig redusert, men selskapet vil i stedet kjøpe tilbake egne aksjer. En fallende aksjekurs kan forklare noe av dette skiftet.

Konsernsjef Patrick Schorn uttrykte samtidig at det er en risiko for at kontrakter blir utsatt og at riggene må gå ledig lenger mellom hver kontrakt som følge av bekymringer blant kundene for at oljetilbudet vil overstige etterspørselen på kort sikt.

– Dette, sammen med effekten av riggsuspensjonene i Saudi-Arabia tidligere i år og potensielle suspensjoner i Mexico, skaper usikkerhet i markedet for oppjekkbare rigger i enkelte regioner. Som følge av dette er det en risiko for kontraktsforsinkelser og potensielle opphold i aktiviteten i de kommende kvartalene, sa Schorn.

I etterkant kuttet DNB Markets sitt kursmål på Borr Drilling med over 30 prosent fra 95 til 65 kroner.

«Usikkerheten i jackup-markedet har økt, noe som har resultert i høyere volatilitet og mer inaktiv tid for jackup-er. Selv om selskapet nyter godt av god kontraktsdekning, eksponering mot fjærntliggende regioner og kommersiell disiplin, vil selskapet etter hvert bli påvirket av markedsutfordringene,» skrev meglerhuset i en oppdatering.

Tirsdag endte aksjen på 43,92 kroner. De seneste to månedene har den falt rundt 28 prosent.