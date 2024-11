Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets gjentar en kjøpsanbefaling og kursmålet på 260 kroner for Subsea 7. Aksjen ble omsatt for 181,70 kroner før børsåpning onsdag, så Karlsen ser en solid oppside.

Analytikeren fremhever i analysen at guidingen for 2025-inntektene vil være hovedfokuset i forbindelse med selskapets kvartalsrapport, som publiseres 21. november.

Karlsen venter et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 287 millioner dollar for tredje kvartal, i tråd med konsensus på 291 millioner dollar, men med et lavt book-to-bill-forhold på 0,5-gangeren grunnet begrenset ordreinngang på forhånd.

For 2025 estimeres inntekter på 7,1 milliarder dollar, som samsvarer med konsensus, og en ebitda-margin på 19 prosent, basert på høyere backlog-dekning og flåtefornyelser.

Analysefakta Aksje: Subsea 7 Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 260 (260)

Videre påpeker Karlsen at Subsea 7s vekst drives av ny kapasitet fra fartøyene Skandi Acergy og Seven Merlin, samt høyere dagsrater for PLSV-er i Brasil fra midten av 2025.

Analytikeren bemerker også at markedet for subsea-prosjekter forblir sterkt, med tilsvarende selskaper som TechnipFMC og Saipem som nylig har økt sin guiding.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.