– Med rundt tre fjerdedeler av inntektene for 2025 allerede booket, og med en gunstig marginmiks i prosjektene, er jeg sikker på at vi fortsatt vil levere sterk resultatvekst neste år, sa konsernsjef John Evans i Subsea 7 da han la frem resultatene for tredje kvartal torsdag.

Undervannsentreprenøren kunne vise til inntekter på 1.834 millioner dollar og et brutto driftsresultat (EBITDA) på 321 millioner dollar i kvartalet, tilsvarende en margin på 18 prosent.

Dette var en oppgang i forhold til andre kvartal, og bedre enn det analytikerstanden hadde ventet på forhånd.

Analytikerne hadde sett for seg at det Kristian Siem-dominerte selskapet ville få inntekter på 1.777 millioner dollar og en EBITDA på 291 millioner, ifølge estimater som selskapet selv hadde hentet inn fra 17 analytikere.

Samtidig viste ordreboken en nedgang fra andre til tredje kvartal, og er nå på 11,3 milliarder dollar.

Subsea 7 (Mill. USD) 3.kv/24 3.kv/23 Driftsinntekter 1.833 1.578 Driftsresultat 163 64 Resultat før skatt 168 47 Resultat etter skatt 98 36

Subsea 7-aksjen falt svakt på Oslo Børs torsdag ettermiddag etter at kvartalsrapporten var publisert. Den omsettes nå for rundt 182,40 kroner, noe som priser selskapet til 55 milliarder kroner. Det gjør Subsea 7 til et av børsens 15 største selskaper

Aksjen har steget 4 prosent seneste måneden, og er opp 23 prosent siden årsskiftet.

Gode utsikter

Subseamarkedet har vært et godt sted å være i år, og det ventes at det vil forbli godt i nærmeste fremtid.