Equinor nedbemanner: Kutter 250 årsverk

Equinor tar nå grep i fornybarsatsingen og nedbemanner med 20 prosent. Totalt er det snakk om cirka 250 årsverk, melder E24.

Selskapet skal justere aktivitetsnivået og fokusere på færre land. De trekker seg derfor ut av Vietnam, Spania, Portugal og Frankrike.

– Vi ser at vi har behov for å tilpasse organisasjonen og bemanningen til det aktivitetsnivået vi legger opp til, sier konserndirektør for fornybar energi Pål Eitrheim i Equinor til nettstedet.

– Ikke krisegrep

Eitrheim vil selv ikke kalle det et krisegrep, men «en tilpasning og justering til den virkeligheten vi ser der ute».

– Vi ser et mer krevende marked, og vi er ikke det eneste selskapet som er inne i denne typen prosesser nå. Det skjer både i Norge og internasjonalt. Det er ikke et krisegrep, men det er et viktig grep for å skape forutsetninger for lønnsom virksomhet i årene som kommer, sier han.

– Det er tøffe tider. Det er aldri lett å ta ned størrelsen på organisasjonen. Det har konsekvenser for enkeltmennesker som har jobbet stenhardt for å utvikle fornybarvirksomheten. Men det er ikke noe alternativ å ikke gjøre noe, i den situasjonen bransjen er i, påpeker fornybarsjefen overfor E24.

Grønn skepsis

Analytikerne har ved flere anledninger uttrykt skepsis til Equinors grønne satsing, og hevder at dette er grunnen til at aksjen har gjort det dårligere enn andre store olje- og gasselskaper i Europa den seneste tiden.

I oktober ble det kjent at Equinor kjøper 9,8 prosent av aksjene i Ørsted for 25 milliarder kroner, og blir nest største aksjonær etter den danske staten. Det sendte aksjen ned drøyt 3 prosent.

«Investeringen er i samsvar med Equinors strategi for verdiskapende vekst i fornybar energi. Havvindindustrien står nå overfor noen utfordringer, men vi er overbevist om at sektoren vil komme styrket gjennom disse, og at havvind vil spille en avgjørende rolle i energiomstillingen,», kommenterte toppsjef Anders Opedal da.

Kraftig nedjustering

Senest mandag denne uken nedgraderte DNB Markets-analytiker Steffen Evjen Equinor fra hold til selg, og kuttet samtidig kursmålet kraftig, fra 300 til 200 kroner.

Han påpekte da overfor Finansavisen at selskapets produksjon mest sannsynlig vil nå toppen rundt 2026, samtidig som investeringene i fornybar energi forventes å fortsette å øke betydelig.

– Selv om det kan bli enkelte justeringer i investeringsplanene, forventer vi fortsatt høy investeringstakt i fornybar energi. Dette vil legge press på kontantstrømmen i årene fremover, sa Evjen.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier så derimot «lyset» tidligere i måneden, etter en lunsj med Torgrim Reitan i Equinor. Han jekket da opp kursmålet fra 240 kroner til 325 kroner.

– Folk har begynt å bli urolige for utbyttene til Equinor på grunn av de grønne investeringene. Men hvis de kutter litt i fornybar-investeringene, er ikke utbyttene i fare i det hele tatt. Jeg tror dette vil komme frem på neste kapitalmarkedsdag i februar, noe som kan bli et skikkelig skifte i sentimentet rundt selskapet. Hvis de reduserer capex-guidingen i fornybar energi, er jeg helt sikker på at aksjen kommer til å gå, sa han til Finansavisen.