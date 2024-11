Torsdag meldte Reuters at Equinor kutter bemanningen med 20 prosent i deres fornybare energi-divisjon, tilsvarende rundt 250 årsverk. Selskapet vil snevre inn hvilke prosjekter de konkurrerer i.

– Vi har bestemt oss for å redusere antall personer som jobber med fornybar energi i Equinor, sier en talsperson for selskapet til nyhetsbyrået.

Det første tegnet kom for tre måneder siden da Stavanger Aftenblad skrev at Equinor trekker seg ut av flere land og legger fornybar-prosjekter på hyllen.

Det store spørsmålet nå, for investorer og analytikere, er om Equinor vil kutte i investeringene i fornybar energi på kapitalmarkedsdagen i London 5. februar 2025.

Kutt blir kurstrigger

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier tror på investeringskutt, og det var derfor han for to uker siden gjorde helomvending i Equinor-aksjen ved å snu fra salg- til kjøpsanbefaling. Kursmålet ble hevet fra 240 kroner til 325 kroner.

«Dette kan bli et skikkelig skifte i sentimentet rundt selskapet. Hvis de reduserer capex-guidingen i fornybar energi, er jeg helt sikker på at aksjen kommer til å gå», sa han til Finansavisen og pekte på hvor svak Equinor-aksjen har vært i år sammenlignet med andre store oljeselskaper.

«Det er helt åpenbart at de grønne ambisjonene har tynget kursen».

Torsdagens nyhet om nedbemanning i fornybar-divisjonen er et steg på veien, ifølge analytikeren, som kjapt delte nyheten med kundene.

– Ja, dette er nok en indikasjon. En eventuell bekreftelse vil være investeringskutt, sier han.

Aksjekursen stiger

Equinor har tidligere kommunisert til markedet at de årlige investeringene i fornybar energi skal stige fra 5 milliarder dollar i 2025 til 10 milliarder dollar i 2030. Dette har skapt bekymringer rundt Equinors fremtidige evne til å betale ut store utbytter, ifølge analytikeren.

Tegnet som fikk Olaisen til å tro på et investeringskutt fra Equinor var at finansdirektør Torgrim Reitan hadde gikk indikasjoner om at aksjeinvesteringen i det danske vindkraftselskapet Ørsted ikke kom på toppen av de kommuniserte fornybar-investeringene, ergo et effektivt kutt i organiske fornybar-investeringer.

Torsdag ettermiddag stiger Equinor-aksjen rundt 3,0 prosent til 278 kroner, delvis grunnet gassprisoppgang og delvis grunnet nedbemanningen. Oppsiden til kursmålet til ABG Sundal Collier er dermed på 17 prosent.

Til sammenligning er TotalEnergies er lite endret i Paris, mens Shell-aksjen er opp 1,2 prosent. Aker BP og Vår Energi stiger henholdsvis 1,4 prosent og 2,2 prosent på Oslo Børs.