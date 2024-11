I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Steffen Evjen at TGS har gjennomført en refinansiering av sin gjeld på bedre vilkår enn forventet, noe som har ført til små oppjusteringer i estimatene for fri kontantstrøm og inntjening pr. aksje for 2024-2025.

Analysefakta Aksje: TGS

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 130 (125)

Selskapet har erstattet dyr gjeld med et nytt sikret obligasjonslån på 550 millioner dollar til en fast rente, noe som reduserer den gjennomsnittlige rentekostnaden fra 11,5 prosent til 8,5 prosent. Ifølge DNB Markets innebærer det en årlig besparelse på omtrent 20 millioner dollar.

Evjen peker på at TGS har sterke kortsiktige kontantstrømutsikter, med begrensede avdrag på gjelden fremover, noe som gir rom for betydelige utbytteøkninger etter 2025, selv i et flatt seismikkmarked.

DNB Markets opprettholder kjøpsanbefalingen på aksjen, og hever nå kursmålet fra 125 til 130 kroner.

Mandag omsettes TGS-aksjen for 109,40 kroner, opp 2,7 prosent.

Det er verdt å merke seg at DNB Markets fungerte som rådgiver i den nylige senior sikrede obligasjonsutstedelsen til TGS.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.