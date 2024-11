Riggselskapet Dolphin Drilling la frem tall for tredje kvartal onsdag morgen, der selskapet endte med inntekter på 16,5 millioner dollar og fikk et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på minus 22,1 millioner dollar i kvartalet.

Selskapet satt igjen med et resultat før skatt på minus 30,1 millioner dollar, som dog er en forbedring fra minus 60,5 millioner i tilsvarende periode året før. I andre kvartal fikk selskapet et resultat før skatt på minus 13,7 millioner dollar.

Dolphin Drilling (Mill. USD) 3.kv/24 2.kv/24* Driftsinntekter 16,5 16,4 Driftsresultat −25,7 −10,0

Resultat før skatt −30,1 −13,7 Resultat etter skatt −30,2 −14,1 * Andre kvartal i år.

Dolphin Drilling hadde ifølge rapporten én rigg på kontrakt i tredje kvartal 2024. Selskapet skriver videre at riggen Paul B. Loyd, Jr. fullførte sine operasjoner ved Harbour Energys North West Seymour-brønn og flyttet deretter til Gilderoy-brønnen for å starte utforskingsarbeid, hvor klienten senere har rapportert et funn.

Riggen oppnådde en gjennomsnittlig oppetid på 96 prosent i kvartalet.

Ingen inntekter

Selskapet registrerte ifølge rapporten ingen inntekter fra Blackford Dolphin i tredje kvartal. Riggen var i transitt til India, og startet reisen 1. juli.

På veien gjorde riggen flere planlagte stopp for mannskapsbytter, bunkring og ordinært vedlikehold, opplyses det. Første stopp var i Namibia, deretter Sør-Afrika, Mauritius, Sri Lanka og til slutt Port Blair tidlig i oktober. Etter tollklarering og testing for aksept hos klienten startet Blackford Dolphin sin utforskingsboringskontrakt med Oil India Limited 11. november 2024.

Borgland Dolphin tilbrakte hele kvartalet i Gran Canaria, der den gjennomgikk forberedelser for en planlagt klassifiseringsfornyelse og påfølgende kontraktsoppstart i Storbritannia.

Etter kanselleringen av EnQuest-kontrakten er klassifiseringsarbeidet satt på pause og vil bli gjenopptatt når en passende kontrakt er sikret, skriver selksapet. Voldgiftsprosessen mot GHL i Nigeria fortsatte gjennom kvartalet.