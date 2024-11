Saken oppdateres

Hexagon Purus økte inntektene med 43 prosent til rekordhøye 544,0 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 380,5 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på minus 50,8 millioner kroner, sammenlignet med minus 115,7 millioner i samme periode i fjor.

– Tredje kvartal var nok et rekordkvartal for Hexagon Purus, som fortsetter det sterke positive momentumet vi har bygget gjennom året. Vi har økt inntektene kvartal for kvartal, men viktigst av alt har vi rapportert positiv EBITDA i vår hydrogenvirksomhet i Europa og Nord-Amerika i to kvartaler på rad, sier Hexagon Purus-sjef Morten Holum.

Hydrogenselskapet ser fortsatt en omsetningsvekst på minst 50 prosent på årsbasis i 2024 og en betydelig bedring i EBITDA-marginen.

For 2025 guider de fortsatt en omsetningsvekst på minst 50 prosent, og også da en betydelig bedring i EBITDA-marginen. I løpet av 2026 forventer selskapet nå positiv kontantstrøm og ENITDA break-even.