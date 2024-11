I en ny analyse fra DNB Markets skriver analytiker Martin Huseby Karlsen at Nel-aksjen fortsatt verdsettes høyt sammenlignet med konkurrenten Thyssenkrupp Nucera, til tross for en kursnedgang på 54 prosent hittil i år og 33 prosent den siste måneden.

Aksjeanalyse Aksje: Nel

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 2,00 (2,50)

Analytikeren understreker at Nel har utfordringer knyttet til store utestående fordringer fra selskapets største elektrolysørkunde, hvor prosjektet er utsatt. Nel kan videreselge utstyr knyttet til prosjektet, men dette kan innebære tap.

På den positive siden fremheves selskapets solide kontantbeholdning på 1,9 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, samt redusert kapitalbehov etter utskillelsen av drivstoffvirksomheten Cavendish.

DNB Markets opprettholder sin salgsanbefaling på aksjen, og kutter nå kursmålet fra 2,50 til 2,00 kroner. I analysen fremgår det at Nel handles til en selskapsverdi/salg-multippel på 1,5 for 2025, noe som er over nivået til de fleste konkurrentene.

Analytikeren mener aksjen har begrenset oppside, og kun kortsiktig potensial for kursoppgang dersom selskapet sikrer betydelige nye ordre.

Torsdag omsettes aksjen for 2,99 kroner, ned 3,8 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.