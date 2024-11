Splid om oljeproduksjonen i USA

Den kommende finansminister i USA, Scott Bessent, har uttrykt at han støtter en politikk som vil øke USAs oljeproduksjon. Hans økonomiske plan er kalt «3-3-3» og viser til målet om 3 prosent årlig BNP-vekst, et underskudd på statsbudsjettet på mindre enn 3 prosent av BNP og øke oljeproduksjonen med minst 3 millioner flere fat olje (eller oljeekvivalenter) pr. dag. Kommende president Donald Trump har også gitt lovnader om «Drill, Baby, Drill».

På tirsdag uttalte Exxon Mobil-toppen Liam Mallon at en drastisk endring i olje- og gassproduksjonen i USA er usannsynlig.

– Det store flertallet, om ikke alle, er hovedsakelig opptatt av lønnsomheten i det de driver med, sa Mallon og fortsatte:

– Jeg tror ikke vi kommer til å se noen i Drill, Baby, Drill-modus. Det tror jeg virkelig ikke.

Sveitsiske UBS har brukt den samme tonen: «Vi mener det ikke er en enkeltperson som sitter i Det hvite hus og bestemmer utviklingen i amerikansk oljeproduksjon, men heller den gjeldende spotprisen», skrev strateg Giovanni Staunovo for vel to uker siden, altså før utnevnelsen av Scott Bessent.

Goldman tror på 3 millioner

Torsdag delte energitopper i Goldman Sachs et «ofte stilte spørsmål»-notat om nettopp oljeproduksjonen i USA.

På spørsmål om hvor realistisk det er å øke produksjonen med 3 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, er det korte svaret ja, gitt at man tar med naturgass og væsker i beregningen.

I perioden 2018–2023 vokste USAs oljeproduksjon med en årlig fart på 1,8 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, altså mer enn det dobbelte av 0,75 millioner som kreves for å nå målet om 3,0 millioner over fire år, opplyser Goldman-teamet.

Teamet anslår at produksjonen vil vokse med 2,0 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag i perioden 2025 til 2026, og dermed vil to tredjedeler av målet være oppnådd i løpet av de to første årene.

Etterspørselen etter amerikansk LNG (flytende naturgass) vil bidra betydelig i disse anslagene, da teamet anslår en vekst på 0,82 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag i perioden 2025-2026.