– Selv om aktivitetsnivået i fjerde kvartal vil være lavt, er prosjektporteføljen for den kommende vintersesongen og videre inn i 2025 oppløftende, noe som tyder på økt etterspørsel i kjernemarkedene våre, sier Shearwater-sjef Irene Waage Basili i kvartalsrapporten som selskapet la frem fredag.



Seismikkmarkedet har vært svakere enn ventet i år, og dette viser seg i resultatene for tredje kvartal for seismikkjempen Shearwater.

Med en flåteutnyttelse på 61 prosent for skipene som var aktive i markedet, fikk Shearwater inntekter på 179 millioner dollar i kvartalet, ned fra 267 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Det privateide seismikkselskapet, som etter hvert er ventet å gå på børs, fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 51 millioner dollar, ned fra 86 millioner dollar et år tidligere. Før skatt satt selskapet igjen med et negativt resultat på 2 millioner dollar, mot et positivt resultat på 36 millioner i samme periode i fjor.

Økt aktivitet

Shearwater opplever imidlertid økt anbudsaktivitet og en oppgang i kontraktstildelingene, og hittil i fjerde kvartal er selskapet tildelt tre havbunnsnodekontrakter og fem streamerprosjekter som i hovedsak skal gjennomføres neste år.

Mens Shearwater hadde en ordrebok på 239 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal, er den nå på rundt 360 millioner dollar.

– Vi har sett en økning i kontraktstildelinger i det siste, men som forventet ser vi også at prosjekter som tidligere var antatt gjennomført i fjerde kvartal, flyttes inn i 2025, sier Waage Basili i rapporten.

«Hittil i 2024 har markedsaktiviteten utviklet seg langsommere enn forventet. Vi går imidlertid inn i neste år med et høyere tempo enn i fjor, ettersom etterslepet og rekken av

potensielle prosjekter i begynnelsen av 2025 er sterkere enn forventningene var for 2024 for ett år siden,» skriver selskapet i rapporten.

Torsdag solgte Shearwater seg helt ut av børsnoterte Argeo. Før salget eide Shearwater 4 millioner aksjer, tilsvarende 9,1 prosent av aksjene. Salget ble gjort til 9,50 kroner pr. Argeo-aksje – totalt rundt 38 millioner kroner.