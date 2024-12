I en analyse fra DNB Markets med tittelen «All eyes on Mexico» skriver analytiker Martin Huseby Karlsen at han opprettholder en kjøpsanbefaling for Paratus Energy med et kursmål på 70 kroner.

Hovedfokuset for aksjen er ifølge analysen betalinger fra Pemex, der utestående fordringer nå tilsvarer omtrent fem kvartalers inntekter. Selskapet har tidligere opplevd lignende forsinkelser i Mexico, men historikken viser at betalingene til slutt har blitt gjennomført.

Ifølge Karlsen uttrykker ledelsen optimisme basert på signaler fra Mexicos nye administrasjon og muligheten for alternative finansieringsløsninger som factoring. For å opprettholde det årlige utbyttet på 20 prosent, er det avgjørende at normale innbetalinger gjenopptas innen første kvartal 2025, skriver han.

Analysefakta Aksje: Paratus Energy Services Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 70 (70)

Karlsen rapporterer at Paratus Energy leverte et justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 63 millioner dollar i tredje kvartal, som var 7 prosent lavere enn meglerhusets forventning på 68 millioner dollar. Samtidig er estimatene for fjerde kvartal oppjustert, og guidingen for 2024 på 250 til 260 millioner dollar bekreftes.

Selskapet har også sikret en kortsiktig kontrakt for fartøyet Esmeralda til en dagrate på 342.000 dollar i første halvår 2025, før overgangen til en langsiktig avtale med Petrobras. Utbyttet på 0,22 dollar pr. aksje videreføres, med utbetalingsdato 13. desember.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.