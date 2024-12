TGS er tildelt en stor 3D streamer-kontrakt sør i Atlanterhavet. Oppstart for datainnhentingen planlegges i fjerde kvartal i år for kontrakten som løper over rundt 140 dager, går det frem av en børsmelding fredag.

Kontraktssummen er ikke oppgitt.

– Denne omfattende seismikkundersøkelsen er designet for forbedret «subsurface imaging» i utfordrende geologiske omgivelser. Ramform-plattformen, kombinert med vår egen GeoStreamer- og Gemini-kildeteknologi, vil sikre levering av høykvalitetsdata, sier konsernsjef Kristian Johansen i en kommentar.

Fredagens kontrakt forlenger en god trend for TGS, som nå har børsmeldt seks kontrakter i løpet av fjerde kvartal.

Kontraktseksplosjon

Og TGS er ikke det eneste seismikkselskapet som hanker inn nye oppdrag for tiden.

Etter mager fangst i årets ni første måneder og bare to kontrakter i tredje kvartal, har Shearwater hanket inn åtte seismikkontrakter så langt i fjerde kvartal. Bare i løpet av den siste uken har selskapet landet tre jobber i Bengalbukten øst for India, alle i tilknytning til Indias nasjonale seismikkprogram.

– Vi befester vår sterke posisjon på streamerseismikk i India. Vi har betydelig erfaring fra området, effektiv drift og gode kunderelasjoner, sa Shearwater-sjef Irene Waage Basili til Finansavisen.