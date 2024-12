I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Steffen Evjen at Equinors 10 prosent eierandel i Ørsted reiser spørsmål om strategi og verdi for aksjonærene. Analytikeren påpeker at lignende transaksjoner, som investeringene i Lundin Energy og Scatec, har hatt begrenset verdiskaping, med en internrente på henholdsvis ni prosent og tilnærmet null, noe som ligger på eller under kapitalkostnaden.

Analysefakta Aksje: Equinor

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 200 (200)

En mulig utskillelse og joint venture mellom Ørsted og Equinors fornybarsatsing vurderes som lite sannsynlig og potensielt verdidestruktivt for aksjonærene.

DNB Markets opprettholder sin salgsanbefaling og kursmål på 200 kroner. Det reflekterer en aksjonæravkastning på omtrent 10 prosent, som er på linje med tilsvarende selskaper i 2026.

Tirsdag omsettes aksjen for 265,35 kroner, ned 0,5 prosent. I løpet av 2024 har aksjen gitt en negativ totalavkastning på nesten åtte prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.