– Det er FrP med tidligere energiminister Tord Lien som har gjennomført denne politikken. Argumentasjonen var at flere kraftkabler til utlandet skulle gjøre fornybar energi lønnsomt i Norge.

Forener Rødt og FrP

Marhaug får nå uventet støtte fra nettopp Fremskrittspartiet (FrP). Energipolitisk talsperson Terje Halleland mener forholdene har endret seg dramatisk siden partiet gikk inn for kablene.

Han erkjenner likevel at noen av kablene burde vært unngått.

– Det er noen kabler vi angrer på at ble bygd. Det er lett å være etterpåklok, men når kablene uansett er der, må vi se på hvordan vi kan spare forbrukere og næringsliv i Norge for den enorme prissmitten.

– Det er ført en dårlig energipolitikk i Tyskland. Det skal ikke vi i Norge ta konsekvensene av, sier han.

Halleland understreker at det har oppstått en voldsom ubalanse mellom stabil og væravhengig kraftproduksjon.

Begge partier går inn for å frikoble norske strømpriser fra det europeiske markedet og reforhandle utenlandskablene.

– Dette viser at systemet ikke fungerer. Vi har veldig lave priser i tider vi ikke trenger det, også får vi skyhøye priser når vi har behov.

FORENES: Utenlandskablene forener Terje Halleland i FrP og Rødt-politiker Sofie Marhaug. Foto: Iván Kverme

Han påpeker at i 2023 gikk det offentlige med et overskudd på 90 milliarder kroner, fratrukket det som er utbetalt til strømstøtte, redusert nettleie og andre støtteordninger. I 2019 var det samme overskuddet 23,9 milliarder.

– I lys av dette bør ikke penger være et problem, sier Halleland, som har foreslått en makspris på 50 øre pr. kWh.

Nå er ordningen slik at når spotprisen i enkelttimer går over 73 øre pr. kWh eksklusive merverdiavgift, vil strømstønaden dekke 90 prosent av prisen over dette nivået.