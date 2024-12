Ingvild Kjerkol: Arbeiderpartiet vil skrote strømkabler til Danmark

Saken oppdateres

Det sier leder for Stortingets energi- og miljøkomité Ingvild Kjerkol (Ap) onsdag ettermiddag i et intervju hun gjør sammen med LOs Are Tomasgard med VG. Han sitter også i Aps programkomité.

«Dette betyr at så lenge dere sitter i regjering vil dere beholde strømstøtten og ikke fornye strømkablene til Danmark», spurte VGs reporter.

– Det gjør det, svarer Kjerkol.

– Det kommer LO til å støtte Arbeiderpartiet fullt og helt på, støttet Tomasgard.

Dermed sier Arbeiderpartiets programkomité nei til å fornye de to kraftkablene til Danmark som blir utdatert i 2026. De vil redusere antall kraftkabler til utlandet, melder NRK.

Tomasgard innledet intervjuet med å si:

«Vi opplever nå igjen at vi har fulle magasiner og likevel vi får absurde strømpriser tilbake av systemet. Systemet er ute av kontroll.»

«Og vi skal ta tilbake denne kontrollen.»

Les også Strømprisene: – Dette er vanstyre – folk har fått nok!

Les også Dyr hyttehelg, men strømvinteren blir billig Fjernstyrte man all varmen på hytta torsdag morgen kunne man ha blåst en tusenlapp eller to før man var i seng fredag. Men resten av vinteren tegner til å bli svært billig, ifølge kraftanalytiker.

Tidligere onsdag kom det frem at strømprisen på Sørvestlandet på torsdag vil bli så høy som 13,39 kroner pr. kilowattimen (kWh), før strømstøtte.

Det fikk energiminister Terje Aasland (Ap) til å ta i bruk kraftige ord.

– De prisene som er i morgen, er helt hinsides. Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer, fordi det er en helt jævlig situasjon, sa han.