Den seneste uken har det vært flere dager med prissjokk på strøm. Torsdag kveld nådde strømprisene nye rekorder og i deler av Sør-Norge steg strømprisen til over 13 kroner pr. kilowattime (kWh). Dette får kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen til å se rødt.

– Det er bare en ting å gjøre. Kutt de «føkkings» kablene. Det er ingen annen løsning, sier Spetalen til Dagbladet.

Energiminister Terje Aasland innrømmer at situasjonen er krevende, men påpeker til NTB at strømstøtteordningen hjelper.

«Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer, fordi det er en helt jævlig situasjon», sa energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB tidligere denne uken.

– EN HELT JÆVLIG SITUASJON: Energiminister Terje Aasland (Ap). foto: NTB

Spetalen er ikke imponert over hvordan regjeringen velger å håndtere situasjonen.

– Det er inkompetanse fra politikere hele veien. Og når problemet oppstår, så har de ikke kompetanse til å løse det, sier han.

Vil forby strømeksport

Råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB forklarte situasjonen til Finansavisen slik:

«Det er lite vind i Tyskland, og den høye andelen fornybar energi gir lav produksjon. Samtidig er det kaldere enn normalt på kontinentet, noe som fører til økt forbruk og lavere tilgjengelig energi. Hadde vi ikke hatt strømkablene, ville prisene vært helt annerledes», sier Hvalbye.

– HELT ANDRE PRISER: Råvareanalytiker Ole Hvalbye, SEB. FOTO: Ivan Kverme

Tyskland har hatt en massiv satsning på fornybar energi. I første halvdel av 2024 ble hele 61,5 prosent av strømmen i landet generert fra fornybare kilder, hovedsakelig vindkraft. Samtidig har Europas største økonomi stengt alle sine gjenværende kjernekraftverk.

– De tjener enormt med penger. Dansker og tyskere og trading-selskaper rundt i Europa sitter og manipulerer, mens nordmenn går konkurs fordi naive, norske politikere ikke skjønner hva de er utsatt for, sier Spetalen om situasjonen.

Han mener at strømeksport burde forbys når strømprisen overgår 50 øre.

– Vi blir lurt

– Vannmagasinene er fulle, gassprisen er lav, og noen sitter og manipulerer prisene. Vi blir lurt alle sammen fordi norske politikere er så naive, sier Spetalen og fortsetter:

– De vil ikke skjønne. Og så må statsminister Jonas Gahr Støre slutte å si at det ikke er et sånt Norge han vil lede. Jo, det er et sånt Norge han må lede. Han må tenke på nordmennene, og ikke på disse spekulantene.

– VANVITTIG: Sofie Marhaug (Rødt). FOTO: NTB

De økende strømprisene har satt regjeringen under press. Fredag oppfordret et enstemmig Storting regjeringen til å legge frem «ekstraordinære tiltak» for å håndtere de høye strømprisene på Sør- og Sørvestlandet.

«Det er helt vanvittig. Vi kan ikke ha et system der Norge produserer strøm til 12 øre pr. kWh med kraftoverskudd, og likevel ha en pris på over 13 kroner», sa energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug til Finansavisen onsdag.