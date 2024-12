Forrige uke bikket strømprisen 13,39 kroner pr. kilowattimen (kWh), før strømstøtte. Dette var «ene og alene importerte priser», ifølge råvareanalytiker i SEB Ole Hvalbye.

Det samlet både Rødt og Fremskrittspartiet (FrP) som ville kreve reforhandling av utenlandskablene. Så stilte Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og Are Thomasgard i LO samstemte opp utenfor Stortinget.

Kjerkol ville skrote strømkablene til Danmark:

– Det som raskest vil gi effekt, er å ikke fornye disse kablene i 2026, sa hun til VG.

Nå sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) dette om Danmark-kablene:

– Disse kablene til Danmark står der til 2026. Hvis de skal forlenges må det være til fordel både for Danmark og Norge. Den vurderingen må vi gjøre når vi kommer dit. Det er ikke snakk om for Norge å fravike fra noen av de avtalene vi har inngått, oppsummerer han til VG.

–⁠ Vårt ansvar som regjering er å sørge for at norske strømkunder har forsyningssikkerhet og at vi når målet med lave og stabile priser, legger statsministeren til.

Gahr Støre mener utvekslingen må skje på betingelser som gagner begge land.

– Vi har utenlandsforbindelser. Det trenger vi. Det er viktig for å kunne klare oss når vi har forsyningsmangel, og det er også klokt at land utveksler energi, men det må skje på betingelser som er gode for begge parter, sier Støre.