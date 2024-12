DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard forventer at Elmera vil omsette for 481 millioner kroner i fjerde kvartal, under konsensus på 512 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av lavere volum som følge av varmt vær.

Driftsresultatet er forventet å bli 255 millioner kroner, hvorav 139 millioner kroner skyldes gevinst fra salget av 40 prosent av Metzum til Rieber & Søn. Justert driftsresultat er anslått til 142 millioner kroner.

Analysefakta Aksje: Elmera

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 24 (24)

DNB Markets gjentar sin salgsanbefaling, og kursmål på 24 kroner, med henvisning til at Elmera vurderes som høyt priset i forhold til tilsvarende selskaper og selskapets begrensede vekstutsikter.

Til tross for en kursoppgang på omtrent 30 prosent det siste året, er konsensus for fremtidig inntjening pr. aksje opp kun to prosent. Analytikeren bemerker også at lavt strømforbruk blant forbrukere, og færre kunder som som bytter strømleverandør, har preget kvartalet.

Justerte EBIT-estimater for 2024 og 2025 er hevet med én prosent som følge av mindre endringer.

Torsdag formiddag omsettes Elmera-aksjen for 38,80 kroner, ned 1,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.