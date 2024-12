Ingen festing for gasstradere på nyttårsaften

Referanseprisen på europeisk gass (TTF) har svingt betydelig den siste tiden. Siden onsdag i forrige uke har januarkontrakten på TTF svingt pluss minus 2 prosent hver handelsdag.

Torsdag steg kontrakten 5,05 prosent, fredag formiddag er den opp 2,35 prosent til 44,09 euro pr. megawattime.

Den 31. desember utløper gasstransittavtalen mellom Russland og Ukraina, og gasstradere forventer en turbulent avslutning på 2024. På nyttårsaften vil gasstradere, i stedet for å feste, overvåke nyhetsbildet og nettdata for å sjekke om det kommer en løsning i siste liten, melder Bloomberg.

Betydelig mengde

Russland står for rundt 15 prosent av Europas gassimport, hvorav en tredjedel går gjennom Ukraina. Dersom det ikke kommer en løsning vil prisen sannsynligvis stige ifølge Bloomberg, og dermed er tradere på høy beredskap.

Råvarestrateg Warren Russell i Bank of America anslår at dersom avtalen ikke fornyes vil det gi daglige underskudd på 42 millioner kubikkmeter i Europa.

Russell ser også ytterligere risikoer i det europeiske gassmarkedet, blant annet ved TurkStream-ledningen mellom Russland og Tyrkia, hvor amerikanske sanksjoner kan gjøre det vanskelig for Tyrkia å betale Russland. Det er også risiko for en kaldere enn ventet europeisk vinter.

Det er lite rom for at alt dette kan inntreffe samtidig, i så fall kan prisen stige til 70 euro, tror råvarestrategen.

Bank of America-kollega Francisco Blanch sier til Bloomberg at ingen vet hva som kommer til å skje med avtalen.

Utfall

Både Moskva og Kyiv har denne uken sagt at avtalen ikke vil bli fornyet, da Ukraina ikke vil at russisk gass skal flyte gjennom sine egne rørledninger. Samtidig er Europa desperate og vil gjerne finne en løsning.

Det grunnleggende scenariet til blant andre Goldman, Morgan Stanley, JPMorgan og HSBC, er at avtalen ikke fornyes. Bortfallet av volumer vil spesielt ramme land som Slovakia, som har desperat prøvd å megle frem en løsning. Østerrike, Tyskland og Italia må også, men i mindre grad, finne nye løsninger.

Dette kan definitivt drive opp prisene, heter det fra Bloomberg.

Klokkeklar Zelenskyj

Noen analytikere ser for seg et scenario der det blir noe enighet, men forhandlingene kan bli utsatt. Ukrainas president Zelenskyj er tydelig på at han ikke vil transportere den russiske gassen, og sa også at han ikke støtter alternative løsninger som for eksempel via tredjeparter gjennom Aserbajdsjan.

Det er flere analytikere som tror at USAs påtroppende president Trump, som innsettes 20. januar, kan skape våpenhvile i regionen, men USA er blant Europas største gassleverandører og har egne ambisjoner.

«Forhandlingene er åpenbart veldig komplekse, det er mye politikk,» sa Marco Saalfrank, sjef for Europa-trading hos det sveitsiske energiselskapet Axpo Solutions, til nyhetsbyrået.

Et tredje scenario er at avtalen blir fornyet før 31. desember, dette forventer blant andre Citi.