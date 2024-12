Kommuneeid kraftselskap gir tilleggsutbytte på grunn av vanskelig kommuneøkonomi

– Styret i Nordkraft har innstilt ovenfor generalforsamlingen et tilleggsutbytte på 45 millioner kroner. Dette etter en helhetlig vurdering av konsernets økonomiske situasjon, sier Nordkrafts styreleder Hugo Thode Hansen i en pressemelding.

Tilleggsutbyttet ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling mandag. Det skjer etter at Hålogaland Kraft Holding, som er eid av Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund kommuner, og Narvik kommune har anmodet om tilleggsutbytte begrunnet i kommunenes vanskelige økonomiske situasjon. Hålogaland Kraft Holding eier vel 37 prosent av Nordkraft, mens Narvik kommune eier 35,60 prosent.

– Narvik kommune har understreket at et tilleggsutbytte som vedtas før årsskiftet, kan være avgjørende for at de klarer å avlegge et regnskap i balanse etter bruk av fond. Det vil forbedre kommunenes økonomiske stilling og reduserer risikoen for å havne på Robek i fremtiden, skriver Nordkraft i en pressemelding.

De understreker at beløpet ikke isolert sett utfordrer selskapets finansielle stilling, selv om det er betydelig.