Oljeprisen styrkes etter Kina-støtte

Selv om det er tynt handelsvolum gjennom julehøytiden, har nordsjøoljen frem til torsdag styrket seg med rett i underkant av en dollar pr. fat siden sluttkurs fredag forrige uke.

Ifølge Reuters drives oppgangen av håp om ytterligere finanspolitisk stimulans fra Kina, samtidig som forventinger om nedgang i amerikanske oljelagertall også gir støtte.

Torsdag handles ett fat nordsjøolje til 73,71 dollar pr fat – opp rundt 13 cent sammenlignet med sluttkurs julaften.

Tirsdag kom det meldinger om at Kina planlegger å gi mer støtte til konsumentene i 2025, blant annet gjennom å øke subsidiene til pensjoner og helseforsikringer. Samtidig meldte Reuters tirsdag at kinesiske myndigheter har planer om å utstede ytterligere 411 milliarder dollar (3 billioner yuan) i gjeld neste år for å støtte opp under landets økonomi.

«Oljeprisene har steget denne uken, drevet av nyheter om at kinesiske myndigheter skal implementere en rekordhøy støtte på 3 billioner yuan for å støtte landets vaklende økonomi. I tillegg vil en nedgang i amerikanske oljelagertall indikere bedre etterspørsel, noe som også støtter prisene», sier senior markedsanalytiker Priyanka Sachdeva i Phillip Nova, ifølge Reuters.

Råvareanalytiker Satoru Yoshida i Rakuten Securities peker videre på forventninger om mer produksjon og etterspørsel etter fossilt brennstoff, som følge av at Trump tiltrer som president i januar.

Ifølge en undersøkelse gjort at Reuters er det ventet amerikanske oljelagre falt med 1,9 millioner fat i uken frem til 20. desember. Bensin- og destillatlagrene er ventet å falle med henholdsvis 1,1 og 0,3 millioner fat.