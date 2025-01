Oljeselskapet Waldorf Productions ble startet opp av de norske investorene Paal Hveem, Jon Skabo, Einar Greve, Christer Tunold og Henrik Nørstrud i 2018. Erik Brodahl er toppsjef.

I sommer måtte Waldorf søke konkursbeskyttelse etter at et selskap i konsernstrukturen misligholdte et obligasjonslån på 150 millioner kroner. Samtidig ble det gjort en refinansiering.

Nå skal Waldorf ha brutt nedbetalingsplanen for to oljefelter utenfor Storbritannia det kjøpte av britiske Capricorn Energy, som er notert på London-børsen, skriver Dagens Næringsliv.

I en børsmelding fredag opplyser Capricorn at det ikke har mottatt en betaling på 22,5 millioner dollar fra Waldorf som akkurat gikk til forfall, og at det vurderer «alle muligheter» for å inndrive beløpet.

Forskjøvet oppgjør

Ifølge Dagens Næringsliv er beløpet knyttet til Waldorfs kjøp av oljefeltene Catcher og Kraken, en transaksjon som ble meldt våren 2021.

For feltene skulle Waldorf betalt et vederlag på totalt 72,5 millioner dollar, der de første 50 i henhold til avtalen mellom selskapene skulle være betalt innen utgangen av første kvartal i 2024.

De siste 22,5 millionene, som det nå strides om, skulle være betalt innen 3.januar 2025, et vilkår Capricorn mener Waldorf har brutt.

Som del av oppgjøret skulle også Waldorf overføre en eierandel på 25 prosent i et tredje oljefelt, kalt Columbus, til Capricorn. Siste frist for denne overføringen er nå forskjøvet til 31. mars i år, opplyser Capricorn.

Forretningsideen til Waldorf var å kjøpe eldre oljefelt på britisk sokkel finansiert med store obligasjonslån. Alt så ut til å gå på skinner for eierne som raskt tok ut store utbytter. Den økonomiske situasjonen forverret seg imidlertid over natten da myndighetene i Storbritannia over natten innførte en ekstraskatt på olje.