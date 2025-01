Goldman Sachs er ute med en oppdatering for oljesektoren før kvartalssesongen sparker i gang. I løpet av fjerde kvartal falt Brent-oljen med 6 prosent sammenlignet med kvartalet før, mens gassprisen var opp rundt 30 prosent i samme periode.

Av oljeselskapene i dekningen – Aker BP, Vår Energi, Harbour Energy og Ithaca Energy – er det Røkke-selskapet som ble mest påvirket av den fallende oljeprisen, mens Vår Energi og Ithaca dro mest nytte av den høye gassprisen.

– Overlegen vekstprofil

«I Europa utmerker Vår Energi seg ettersom selskapet tilbyr en overlegen vekstprofil med Balder X og Johan Castberg som vil stå for rundt 25 prosent av produksjonen i 2025», skriver Goldman-analytiker Michele Della Vigna.

For 2024 og 2025 anslår analytikeren at Vår Energi vil utbetale henholdsvis 12,8 og 13,5 prosent av aksjekursen i utbytte. I tillegg har selskapet den høyeste ikke-belånte frie kontantstrøm-avkastningen i dekningen, som gjør det mulig å utbetale 20–30 prosent av kontantstrømmen fra driften. Vår Energi, som er det mest belånte selskapet i dekningen, kan også redusere gjelden.

I oktober, preview av kvartalssesongen for tredje kvartal, påpekte Goldman-analytikeren at Vår Energi hadde sikret gassen sin gunstig, og estimerte at selskapet realiserte priser som var 20 prosent over referanseprisen. Nå forventer analytikeren at Vår Energi vil dra nytte av høyere spotpriser, ettersom hedging-programmet er noe begrenset for 2025.

Kursmålet jekkes opp fra 38 til 43 kroner, mens hold-anbefalingen gjentas.

Kutter i Aker BP

«Vi venter fortsatt på et bedre inngangspunkt [i Aker BP], da veksten ligger langt frem i tid, med produksjonsøkningen først i 2027. Vi forventer at 2025 blir et kapitalintensivt år for Aker BP på grunn av tunge investeringer i forkant av produksjonsøkningen», skriver Della Vigna.

Røkke-selskapet har som mål å produsere 525.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2028, ifølge analytikeren.

På Johan Sverdrup-feltet, som Aker BP eier 32 prosent av og er den viktigste delen av driften i dag, har operatør Equinor gjort en god jobb og forlenget platåproduksjon – oljeproduksjon flater ut etter rask oppbygging og gradvis faller. Goldman anslår nedgangen etter platåperioden til 5 prosent, mens konsensus impliserer 8 prosent.

«Med den laveste gjeldsgraden i dekningen har Aker BPs balanse nok ryggrad til å støtte utbyttepolitikken etter vår mening. Imidlertid, uten noe oljesikring, er Aker BP mest utsatt for en potensiell korreksjon i oljeprisen i 2025», påpeker Della Vigna.

Kursmålet kuttes fra 270 til 260 kroner, og hold-anbefalingen gjentas.