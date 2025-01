Staten har solgt alle sine aksjer i Aker Solutions for 963 millioner kroner.

Staten har solgt 30 millioner aksjer i Aker Solutions. Blokksalget ble gjort til en kurs på 32,00 kroner, noe som representerer en rabatt på drøyt 6 prosent mot gårsdagens sluttkurs.

Etter transaksjonen er staten, representert ved Nærings- og fiskeridepartementet, helt ut av oljeserviceselskapet.

– Staten solgte seg ned i Aker Solutions i 2022. Selskapet har hatt en god utvikling, og staten har vurdert at et salg av våre gjenværende aksjer nå sammenfaller godt med statens mål med eierskapet som er høyest mulig avkastning over tid innen bærekraftige rammer, sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemeldingen.

– Aker Solutions er en betydelig leverandør til energisektoren, men med en relativt liten aksjepost har staten hatt begrenset innflytelse. Vi mener det er riktig både strategisk og verdimessig å gjennomføre denne handelen nå, legger Myrseth til.

Vestre solgte halvparten

Statens exit kommer etter at beholdningen ble halvert fra drøyt 60 millioner til 30,1 millioner aksjer i november 2022.

Salget den gang bragte inn 1,2 milliarder kroner til statskassen. Det ble utført til en kurs på 39,30 kroner.

Daværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) forklarte da at staten hadde «en relativt liten aksjepost med begrenset innflytelse».

«Selskapet har hatt en god utvikling den senere tiden og derfor har vi gjort denne handelen nå,» sa Vestre.

Tredje største aksjonær i Aker Solutions er Folketrygdfondet med 5,9 prosent.

På regjeringens salgsliste

Før salget hadde regjeringen og Vestre allerede signalisert at eierandelene i Aker Solutions og Akastor – som også domineres av Røkkes Aker Holding – var til salgs.

Aksjepostene i Aker Solutions og Akastor stammet fra statens nedsalg i Aker Kværner Holding, et eierskap som igjen stammet fra den berømmelige avtalen mellom Røkke og daværende næringsminister Sylvia Brustad i 2007, der staten gikk inn med 30 prosent eierskap.

Fortsatt eier Nærings- og fiskeridepartementet cirka 12,1 prosent i Akastor.