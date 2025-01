Ny forsinkelse for BlueNord

Oljeselskapet BlueNord meldte tidligere i desember at platåproduksjon på Tyra-feltet i Nordsjøen var ventet til andre halvdel av januar.

Ifølge en børsmelding lørdag kveld har dette nå blitt forsinket fra 21. til 31. januar.

Årsaken er at operatøren, TotalEnergies, må skifte en pakning på en gasskompressor, noe som gjør at Tyra II-anlegget for øyeblikket ikke kjøres på full teknisk kapasitet.

Det understrekes at når arbeidet er gjennomført så er det ventet at anlegget vil kunne kjøre på full teknisk kapasitet. BlueNord skriver videre at den nye tidsplanen er i tråd med selskapets tidligere kommunikasjon.

8. januar meldte BlueNord at foreløpige tall tydet på en nettoproduksjon på 28.900 fat oljeekvivaltener for selskapet i desember.

Dan, Gorm og Halfdan produserte 22.200 fat pr. dag, og 6.700 fat pr. dag ble produsert fra Tyra-hubben.

Den foreløpige totale produksjonen for 2024 var 25.000 fat oljeekvivalenter netto til BlueNord.