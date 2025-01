Nel sikret mer støtte til Michigan-anlegg

Et Nel-datterselskap er tildelt opptil rundt 29 millioner dollar i ytterligere skattekreditt for den planlagte produksjonsutvidelsen i Michigan, opplyser hydrogenselskapet søndag kveld.

Det tilsvarer drøyt 330 millioner kroner.

Midlene tilsvarer 30 prosent av verdien av kvalifiserende investeringer, opplyses det.

Les også – Håper dette er startskuddet for bedre tider Nel børsmeldte tirsdag sin første elektrolysørkontrakt på nesten 11 måneder. Aksjen ble likevel sendt ned fordi et internasjonalt meglerhus barberte kursmålet.

Inflation Reduction Act

Skattekreditten er gitt i forbindelse med et program knyttet til USAs klima- og energisatsing Inflation Reduction Act.

Nel har nå sikret totalt nær 200 millioner dollar – 2,3 milliarder kroner – i støtte fra delstaten Michigan og USAs energidepartement.

Selskapet understreker at en endelig investeringsbeslutning for Michigan-anlegget ikke er tatt ennå, og at ekspansjonen er avhengig av etterspørselen.