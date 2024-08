40 prosent av Bidens investeringer er utsatt

USAs president Joe Biden lanserte i august 2022 Inflation Reduction Act (IRA) og Chips and Science Act (CSA ) for å gjenopplive aktiviteten i «rustbeltet », i tillegg til å konkurrere med Kina om produksjon av teknologien som trengs for å digitalisere og avkarbonisere USAs økonomi, ifølge Financial Times.

Gjennom IRA og CSA ble det gitt mer enn 400 milliarder dollar i skattekreditter, lån og tildelinger. Det tilsvarer om lag 4,3 billioner norske kroner. Subsidiene ble gitt for å blåse i gang utviklingen av renere teknologi, samt produksjonen av halvledere.

Blant prosjektene som har en verdi på over 100 millioner dollar, har investeringer for over 84 milliarder dollar blitt satt på vent for en periode på mellom to måneder til flere år, ifølge FTs undersøkelser.

Avisen har gjennomført over hundre intervjuer med selskaper, og statlige og lokale myndigheter for å undersøke hvordan prosjektene ligger an.

Selskapene sier dårlige markedsforhold, avtagende etterspørsel og mangel på politisk forutsigbarhet før høstens presidentvalg har fått dem til å endre investeringsplanene.

Med forsinkelsene stilles det derfor spørsmål ved om Bidens satsing på å endre industrien kan skape nye jobber og sørge for økonomisk fortjeneste for USA. I flere tiår har USA satset på «offshoring», hvor industriproduksjon gjøres i land med lavere kostnader. Den geopolitiske uroen har økt usikkerheten ved foryningskjedene.

Forsinkelsene kan også stikke kjepper i hjulene for Kamala Harris' presidentkampanje, som forsøker å bruke jobbskapingen under Biden-administrasjonen for å tiltrekke seg stemmene fra USAs blåsnipparbeidere.