«For å sikre en fortsatt nøktern kapitalbruk, iverksetter selskapet tiltak for å redusere kostnader og fremskynde tidspunktet for lønnsom drift», heter det i en pressemelding fra Morrow Batteries.

– Vi må forholde oss til omgivelsene. Vi har prøvd å lære av både det vi selv har gjort, men også det vi ser andre gjør. Og da finner vi det riktig å stramme fokuset enda mer, sier Lars Christian Bacher til DN.

Den tidligere Equinor-toppen tok over som sjef for batterisatsingen i Arendal tilbake i 2022. Det har bydd på store utfordringer. Nå må opptil 60 Morrow-ansatte ta med seg kofferten ut døren. Det skjer drøyt en måned etter at selskapet fikk innvilget det skjebnesvangre lånet på 1,5 milliarder kroner fra Innovasjon Norge.

– Jeg har dyp respekt for at dette er en vanskelig situasjon for alle våre ansatte som blir berørt. Først og fremst for de som mister jobben, men også for de som blir igjen. Det er verdsatte kolleger vi må ta farvel med fremover. Det er likevel riktig og viktig at vi tar disse grepene for å øke tryggheten for de gjenværende arbeidsplassene, kommenterer Bacher i pressemeldingen.

TØFFE TAK: Morrow-sjef Lars Christian Bacher. Foto: Eivind Yggeseth

Selskapet vil etter endringene ha om lag 180 ansatte.

Ekstrakostnad på 100 millioner

Videre pauses fabrikk nummer to. Nå skal konsentrasjonen heller gå til å få i gang produksjonen i løpet av andre kvartal.

«Samtidig har forsinkelser med arbeidstillatelser for tekniske eksperter fra asiatiske leverandører av fabrikkutstyr utsatt produksjonsstarten med fire måneder. Dette har medført ekstrakostnader på 100 millioner kroner og utsatte salgsinntekter», skriver selskapet.

Arendalsuka 2024 ble avsluttet med åpningen av batteriselskapets første fabrikk. I september utførte politiet to aksjoner på fabrikken, der de fant åtte arbeidere fra leverandører som manglet arbeidstillatelse. I oktober ble nye arbeidere, også fra underleverandører, stoppet av politiet da de ankom sørlandsbyen.

I oktober skrev Finansavisen at Morrow manglet mellom 60 og 100 arbeidere for å ferdigstille fabrikken.

6 av 10 kroner fra det offentlige

Med på batterisatsingen i Arendal er også den offentlige kassen. I sum er rundt 5,6 milliarder kroner innvilget til Morrow, og offentlige midler utgjør 67 prosent.

Selskapets eiere har så langt investert 3,3 milliarder kroner i egenkapital, hvorav brorparten stammer fra kraftselskapet i regionen, Å Energi, som er største eier med en eierandel på rundt 50 prosent.

– Lånerammen fra Innovasjon Norge gir oss en mer langsiktig kapitaltilgang enn vi noensinne har hatt. Og vi har et ansvar overfor eiere, samfunnet, kunder og ansatte å sikre at vi får maksimalt ut av alle ressursene vi har tilgjengelig, sier Bacher.