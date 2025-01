Til tross for en litt svak høst, steg Odfjell Drilling 30 prosent i fjor.

Oppturen har fortsatt for riggaksjen i 2025.

I løpet av årets to første uker har aksjen steget 16 prosent. Med en kurs på 59,80 kroner prises riggselskapet til 14,3 milliarder kroner.

Odfjell Drilling er kanskje den største favoritten av samtlige oljeserviceaksjer på Oslo Børs.

Da Finansavisen ba Norges tre beste oljeserviceanalytikere om å gi sin topp 3-anbefaling i romjulen, kom Odfjell Drilling øverst hos samtlige.

Utsolgt

Årsaken er at selskapet har fire borerigger på norsk sokkel med svært god kontraktsdekning og en unik posisjon hos nøkkelkundene Equinor og Aker.

«Equinor har et mål om flat produksjon på norsk sokkel frem til 2035. Skal de klare det må det bores mye. Odfjell Drilling har de foretrukne riggene på norsk sokkel,» sa ABG-analytiker John Olaisen til Finansavisen.

SEB-analytiker Kim André Uggedal pekte på at Odfjell Drilling har 100 prosent kontraktsdekning ut 2026, og at selskapet dermed skiller seg fra konkurrentene.

I dag betaler selskapet ut 0,60 dollar pr. aksje i utbytte hvert kvartal. Med en ordrebok med stigende dagrater ventes riggselskapet å øke inntjeningen de neste to årene. Dette bør gi et grunnlag for betydelig økte utbytter, mener analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets, som estimerte 17 prosent direkteavkasting i 2026.

På topp

I forrige uke publiserte Sparebank 1 Markets-analytiker Rune Tryti en rapport på riggsektoren med oppdaterte anbefalinger og kursmål på de ni riggaksjene han har dekning på. Samtlige får en kjøpsanbefaling, og også han har Odfjell Drilling på topp.

«Vi liker posisjonen selskapet har på norsk sokkel, som er litt isolert fra andre markeder. Odfjell Drilling har best ordrebokdekning av riggselskapene, og er i praksis utsolgt ut 2026,» sa analytikeren til Finansavisen.

Oppside

Samtlige av de ni analytikerne som har dekning på Odfjell Drilling opererer med en kjøpsanbefaling.

Det gjennomsnittlige kursmålet er 86,57 kroner, noe som betyr at de mener det er en oppside på 45 prosent i aksjen.