Før jul for drøyt to år siden ble Aker Solutions tildelt kontrakter for 50 milliarder kroner av Aker BP, noe som doblet selskapets ordrebok. Med få kommende olje- og gassprosjekter på norsk sokkel, mener DNB Markets det kan bli utfordrende å erstatte Aker BP-jobbene. Dermed er det en risiko for fallende aktivitet og et skifte mot fornybarprosjekter med lavere marginer og høyere risiko.

I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Martin Huseby Karlsen at Aker Solutions står overfor utfordringer med å erstatte sin backlog, da det er få olje- og gassprosjekter offshore Norge fremover. Dette skaper risiko for redusert aktivitet og en overgang til lavmargin-prosjekter innen fornybar energi, som også innebærer høyere risiko.

Analysefakta Aksje: Aker Solutions

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 27

Analytikeren forventer et rekordhøyt EBITDA-resultat i 2025-2026, og en negativ kontantstrøm på 1,5 milliarder kroner for perioden 2025-2027. Han gjentar nå sin salgsanbfaling på aksjen, og opererer med et kursmål på 27 kroner, uendret fra tidligere, men nedjustert fra 48 kroner etter en spesiell utbytteutbetaling.

Videre anslås det at Aker Solutions' inntekter i 2025-2026 vil være dobbelt så høye som normaliserte nivåer i perioden 2009-2022, drevet av lønnsomme Aker BP-prosjekter. Analytikeren ser imidlertid risiko knyttet til at volumene flytter seg mot fornybarprosjekter med lavere marginer etter 2026.

Tirsdag omsettes aksjen for 31,26 kroner, ned 0,5 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.