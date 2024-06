Fredag morgen kom det danske, Euronext Growth-noterte selskapet Waste Plastic Upcycling (WPU) med kvartalstall for første kvartal 2024. Rapporten viser et negativt resultat på 13,8 millioner danske kroner i første kvartal. Til sammenligning var det totale underskuddet for hele 2023 på 31,6 millioner danske kroner.

– Totalt sett er det økonomiske resultatet for første kvartal 2024 ikke som forventet, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

WPU ble startet opp i 2020, og notert på Euronext Growth i april 2022. I forbindelse med noteringen hentet selskapet 27 millioner kroner til en prising på 700 millioner kroner etter penger. I dag er børsverdien på cirka 1,46 milliarder kroner.

Waste Plastic Upcycling (Mill. danske kroner) 1.kv. / 24 2023 Driftsinntekter 0,2 1,2 Driftsresultat -10,3 −26,4 Resultat før skatt -13,8 −35,6 Resultat etter skatt -13,8 −31,6

Inntektene i første kvartal 2024 ble lavere enn budsjettert, ifølge rapporten. I første kvartal på omsetningen på kun 254.000 danske kroner. For hele 2023 var inntektene på 1,2 millioner danske kroner.

I løpet av første kvartal mottok selskapet ytterligere lån fra de største aksjonærene for å dekke de gjenværende investeringene og driftskostnadene.