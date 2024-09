Gjestekommentar: Bjørn Otto Sverdrup, leder for Oil and Gas Climate Initiative

Mer enn to tredjedeler av verdens klimagassutslipp kommer fra energisystemene, så energiomstillingen er en varig og bred trend uavhengig av moter innen ESG. I denne omstillingen vil sol og vind, reguleringer og forbruksmønstre være viktige, men flere industrier og teknologier må bidra.

Vi vet også at molekyler vil forbli viktige, selv om andelen elektrisitet vokser fra dagens 20 prosent. I dag dekker olje og gass 50 prosent av verdens energibehov, og denne industrien kan, med sin størrelse og sin teknologiske og finansielle kapasitet, spille en viktig rolle ved å redusere utslipp og utvikle nye løsninger.

Bjørn Otto Sverdrup leder Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), en industriorganisasjon med 12 medlemsbedrifter, inkludert bl.a. Exxon, Aramco, Shell og Equinor. Han leder oppfølgingen av COP28-charteret og er medlem av Oljefondets klimaråd. Sverdrup er tidligere bærekraftdirektør i Equinor og sekretær i 22. juli-kommisjonen. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Metanlekkasjer – en lavthengende frukt

Produksjonsutslipp fra olje- og gasssektoren utgjør ti prosent av verdens CO 2 -utslipp. Mye av utslippene skjer i land og på anlegg som vil produsere i mange tiår, enten vi liker det eller ei.

Halvparten av utslippene er metanlekkasjer. Siden klimaeffekten er høyere enn for CO 2 , kan fjerning av metanlekkasjer ifølge FNs klimapanel gi et klimabidrag like stort som det fra alle verdens elbiler frem til 2030, i alt to milliarder tonn CO 2 . Norges årlige utslipp er til sammenligning ca. 50 millioner tonn, og utslippene fra global luftfartsindustri er én milliard tonn i året.

Norges olje- og gassindustri har lenge hatt metanlekasjer nær null. Nå er det mer fokus på metanlekkasjer også internasjonalt. 100 av industriens største teknologiselskaper har sluttet seg til Aiming for Zero Methane-visjonen, som er en parallell til nulltoleranse-visjonen for sikkerhetshendelser.

De siste årene er teknologi og sensorer utviklet for å kunne "se" den usynlige og luktfrie gassen. På klimatoppmøtet i Dubai skjedde det et virkelig gjennombrudd ved at over 50 oljeselskaper, inkludert de store nasjonale oljeselskapene i Kina, India, Nigeria, Midt-Østen og Asia, undertegnet et charter med ambisjon om "netto null" produksjonsutslipp, og eliminering av fakling og metanlekkasjer innen 2030.