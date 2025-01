Skal det skje før verden har passert 1,5 gradersmålet, har vi fryktelig dårlig tid.

Oppfordrer verden til å holde fast ved 1,5-gradersmålet

Dette synes dårlig forstått. Under FNs klimatoppmøte i Baku i desember 2024 oppfordret Norge andre land til å vedta nasjonale klimamål i tråd med 1,5-gradersmålet. Samtidig sendte regjeringen kort tid i forkant forslag til nytt klimamål for 2035 på høring. Der foreslo regjeringen at Norges 2035-mål bør være et mål om kutte utslippene mellom 55 og 80 prosent. “Gulvet” i dette intervallet er så lavt at det bryter med Parisavtalen. “Taket” er det som regjeringens eget fagdirektorat – Miljødirektoratet – har anbefalt som et minimum.

Mangler en nasjonal 1,5-gradersstrategi

Når Norge skal vedta et klimamål for 2035, har vi anledning til å sette Norge på sporet av et mål som er i tråd med egen oppfordring – et mål i tråd med 1,5-gradersmålet.

Det må bety et mål som er tilstrekkelig til at Norge kan komme til netto null senest innen 2050. Det bør også ryddes opp i hjemme/ute-diskusjonen og si noe om hvor stor del av målet som skal nås med nasjonale kutt, og hvor mye som kan dekkes med kvotekjøp.

En omstilling til nullutslipp vil kreve noen store teknologiløft. Men først og fremst trenger vi tempo i det grønne energiskiftet. Fra 2015 til 2023 sank Norges samlede forbruk av fossil energi fra 156 til 133 TWh. Men fremdeles er nesten halvparten av Norges totale energibruk fossil. Politikk som virker – og som sørger for at det lønner seg å erstatte kull, gass, fossilt drivstoff og andre oljeprodukter med fossilfri energi – er hovedgrepet når utslippene skal ned til null, i tråd med våre forpliktelser under Parisavtalen.