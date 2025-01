– Bare lønnsomme bærekraftinitiativer kan ventes

Foretak anstrenger seg ofte for å fremstå som fremoverlente når det gjelder bærekraft. De snakker varmt om sine bidrag til FNs bærekraftmål, som regel uten å forklare hvordan, og om sine initiativer innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG). Men ved nærmere ettersyn blir det klart at dette sjelden handler om et genuint ønske om å gjøre verden bedre, men derimot om en rasjonell kost/nytte-vurdering.

I realiteten er de fremstilte bidragene i stor grad en sekundær effekt av at selskapet først og fremst forsøker å minimere egen bærekraftrisiko. Et selskaps egentlige motivasjon dreier seg gjerne om å sikre forutsigbarhet, unngå omdømmeskader, tiltrekke seg kapital til gunstige vilkår, holde kostnadene under kontroll og sørge for god utvikling i etterspørsel. Bærekraftinitiativer eller -mål som ikke kan forventes å forbedre bunnlinjen – enten gjennom økt salg, reduserte kostnader eller lavere risiko – vil rett og slett ikke bli prioritert.

Forskjellen mellom intensjon og resultat

Her ligger en skarp kontrast mellom intensjon og resultat. Når et selskap hevder positiv påvirkning i tråd med bærekraftmålene, er det oftest fordi slike effekter kommer som en sideeffekt (resultat) når man iverksetter tiltak for å sikre langsiktig verdiskapning gjennom blant annet å redusere ESG-risiko (intensjon).